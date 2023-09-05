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Reuters: Китай создаст новый госфонд на 40 млрд долл. для стимулирования производства чипов

Reuters: Китай создаст новый госфонд на 40 млрд долл. для стимулирования производства чипов

Киев • УНН

 • 373716 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Китай собирается запустить новый поддерживаемый государством инвестиционный фонд, целью которого является привлечь около 40 миллиардов долларов в свой сектор производства полупроводников на фоне наращивания усилий, чтобы догнать США и других конкурентов, со ссылкой на два источника сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Вероятно, это будет самый крупный из трех фондов, созданных Китайским инвестиционным фондом в индустрии интегральных микросхем, также известным как Большой фонд.

Его цель в 300 миллиардов юаней (41 миллиард долларов) превосходит аналогичные средства в 2014 и 2019 годах, которые, согласно отчетам правительства, собрали 138,7 миллиардов юаней и 200 миллиардов юаней соответственно.

Одной из основных областей инвестиций станет оборудование для производства чипов, рассказали один из двух человек и третий человек, знакомый с ситуацией.

По словам двух источников, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы. Процесс сбора средств, вероятно, займет несколько месяцев, и пока неясно, когда будет запущен третий фонд или будут ли внесены дальнейшие изменения в план, сообщили первые два источника.

По словам трех человек, Большой фонд рассматривает как минимум два учреждения для инвестирования капитала нового фонда. SINO-IC Capital, как ожидается, останется одним из менеджеров третьего фонда, сказали двое источников. Китайские чиновники также обратились к China Aerospace Investment, инвестиционному подразделению государственной корпорации China Aerospace Science and Technology Corporation, чтобы обсудить возможность стать одним из менеджеров, сообщили двое источников.

Дополнение

Глава КНР Си Цзиньпин, как указано, уже давно подчеркивает необходимость достижения Китаем самообеспеченности полупроводниками. Эта необходимость стала еще более насущной после того, как Вашингтон ввел ряд мер по экспортному контролю за последние пару лет, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые чипы для повышения своего военного потенциала, отмечает издание.

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