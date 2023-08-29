WBA обнародовала свое заключение относительно удара ниже пояса в бою Усик - Дюбуа

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“Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в эту субботу на стадионе Вроцлав, Польша”, - говориться в сообщений.

В WBA отметили, что Усик во второй раз сохранил свой черно-золотой пояс, а также сохранил свои пояса WBO и IBF после “великолепного выступления, в котором он работал с умом и точностью, чтобы достичь победы”.

“Усик использовал свой хороший бокс, полагался на свой джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не сделал для него легким этот вечер и шел нога в ногу с чемпионом, но в конце концов не смог достичь своей цели.

В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес низовой удар, который отправил Усика на канвас. Зона, в которую он попал, вызвала дебаты относительно правомерности удара, но рефери вынес решение об ударе в нижнюю зону и дал Усику необходимое время для восстановления, чтобы продолжить бой” — отметили в WBA.

Там добавили, что, получив удар, украинец сменил позицию и начал действовать “немного агрессивнее”, чтобы получить два нокдауна в бою и одержать победу в девятом раунде.

Добавим

Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, на счету которого 14 нокаутов. Между тем у Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов.

Напомним

Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен после поединка его подопечного против украинского боксера Александра Усика заявил, что его команда подаст апелляцию на этот результат.