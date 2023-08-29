WBA обнародовала свое заключение относительно удара ниже пояса в бою Усик - Дюбуа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила победу украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа. Также прокомментировала действия рефери, который принял решение приостановить поединок на несколько минут для восстановления Усика после того, как Дюбуа ударил украинца ниже пояса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление WBA, опубликованное у них на сайте.
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“Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах в эту субботу на стадионе Вроцлав, Польша”, - говориться в сообщений.
В WBA отметили, что Усик во второй раз сохранил свой черно-золотой пояс, а также сохранил свои пояса WBO и IBF после “великолепного выступления, в котором он работал с умом и точностью, чтобы достичь победы”.
“Усик использовал свой хороший бокс, полагался на свой джеб и работу ног, чтобы доминировать над Дюбуа, который не сделал для него легким этот вечер и шел нога в ногу с чемпионом, но в конце концов не смог достичь своей цели.
В бою был драматический момент, когда Дюбуа нанес низовой удар, который отправил Усика на канвас. Зона, в которую он попал, вызвала дебаты относительно правомерности удара, но рефери вынес решение об ударе в нижнюю зону и дал Усику необходимое время для восстановления, чтобы продолжить бой” — отметили в WBA.
Там добавили, что, получив удар, украинец сменил позицию и начал действовать “немного агрессивнее”, чтобы получить два нокдауна в бою и одержать победу в девятом раунде.
Добавим
Победа стала 21-й в профессиональной карьере Усика, на счету которого 14 нокаутов. Между тем у Дюбуа сейчас 19 побед, 2 поражения и 18 нокаутов.
Напомним
Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен после поединка его подопечного против украинского боксера Александра Усика заявил, что его команда подаст апелляцию на этот результат.