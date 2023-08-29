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WBA оприлюднила свій висновок щодо удару нижче поясу у бої Усик - Дюбуа

WBA оприлюднила свій висновок щодо удару нижче поясу у бої Усик - Дюбуа

Київ • УНН

 • 2385461 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Всесвітня боксерська асоціація (WBA) підтвердила перемогу українського боксера Олександра Усика у поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа. Також прокоментувала дії рефері, який ухвалив рішення призупинити поєдинок на кілька хвилин для відновлення Усика після того, як Дюбуа вдарив українця нижче поясу. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну заяву WBA, опубліковану у них на сайті.

Цитата

“Олександр Усик залишається чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у суперважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев’яти раундах цієї суботи на стадіоні Вроцлав, Польща”, - ідеться у повідомленні. 

В WBA відзначили, що Усик вдруге зберіг свій чорно-золотий пояс, а також зберіг свої пояси WBO і IBF після “чудового виступу, в якому він працював з розумом і точністю, щоб досягти перемоги”.

“Усик використовував свій хороший бокс, покладався на свій джеб і роботу ніг, щоб домінувати над Дюбуа, який не зробив для нього легким цей вечір і йшов нога в ногу з чемпіоном, але врешті не зміг досягти своєї мети.

У бою був драматичний момент, коли Дюбуа завдав низовий удар, який відправив Усика на канвас. Зона, в яку він потрапив, викликала дебати щодо правомірності удару, але рефері виніс рішення про удар у нижню зону та дав Усику необхідний час для відновлення, щоб продовжити бій” — зазначили в WBA.

Там додали, що, отримавши удар, українець змінив позицію і почав діяти “трохи агресивніше”, щоб отримати два нокдауни в бою і здобути перемогу в дев’ятому раунді.

Додамо

Перемога стала 21-ю в професійній кар’єрі Усика, на рахунку якого 14 нокаутів. Тим часом у Дюбуа зараз 19 перемог, 2 поразки та 18 нокаутів.

Нагадаємо

Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен після поєдинку його підопічного проти українського боксера Олександра Усика заявив, що його команда подасть апеляцію на цей результат.

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