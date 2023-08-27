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Дюбуа оскаржуватиме результат бою проти Усика

Дюбуа оскаржуватиме результат бою проти Усика

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен після поєдинку його підопічного проти українського боксера Олександра Усика заявив, що його команда подасть апеляцію на цей результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Eurosport.

Деталі

Британський важковаговик Деніел Дюбуа вважає, що він був "обманутий" рефері, який вирішив дати українському боксеру Олександру Усику кілька хвилин на відновлення після удару. Промоутер Френк Воррен вважає, що це було неправильне рішення, і заявив, що він вимагатиме реваншу з українським чемпіоном світу.

«Він влучив йому в пояс. Це все, над чим він працював у таборі, працюючи над тілом. Рефері сильно помилився. Якщо це був удар нижче пояса, чому він не зняв з нього жодного балу? Керівний орган повинен буде знову щось зробити і призначити матч-реванш. Ми оскаржимо те, що тут відбувається, і подивимося, що буде далі. Ідеться про законний удар, який зупинив його, удар, над яким він працював», - сказав Воррен.

Нагадаємо

Усик зупинив Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді у польському Вроцлаві, зберігши свої пояси IBF, WBO, WBA та IBO у важкій вазі. Перемогу він присвятив "Україні та ЗСУ".

Поєдинок було призупинено у п'ятому раунді через зафіксований суддею удар Дюбуа українцеві нижче поясу. Взявши кілька хвилин на відновлення, Усик поновив поєдинок і ще до кінця раунду виконав один з найпотужніших ударів вечора з лівої руки.

Виступаючи після бою, Дюбуа був обурений. «Я не думаю, що це був удар нижче пояса, мене обманом позбавили перемоги. Що я ще можу сказати? Мене обдурили, але я повинен прийти знову», - сказав Дюбуа в ефірі TNT Sports Box Office.

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