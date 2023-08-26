Марина Бех-Романчук завоювала першу медаль чемпіонаті світу з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Українська стрибунка Марина Бех-Романчук завоювала «срібло» у потрійному стрибку на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Будапешті. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
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«Маємо першу медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Будапешті (Угорщина). Срібло у потрійному стрибку, показавши свій найкращий результат у цьому сезоні 15.00 м, виборола Марина Бех-Романчук», — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що випередити 28-річну Марину Бех-Романчук вдалося лише в останній спробі олімпійській чемпіонці Юлімар Рохас з Венесуели, яка показала стрибок на 15.08 метрів.
Для Марини Бех-Романчук це друга в кар’єрі медаль чемпіонату світу, але перша саме у потрійному стрибку. 2019-го року вона стала срібною призеркою у стрибках в довжину.
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