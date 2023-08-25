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Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики

Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 1443058 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту що проходить у Будапешті, передає УНН.

Деталі

На чемпіонаті світу з легкої атлетики дві українки подолали кваліфікацію стрибків у висоту серед жінок. Україну представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко.

"Надзвичайно гарна новина! Наша Ярослава Магучіх - у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики. Змагання зараз тривають у Будапешті. Вихованка нашого обласного коледжу спорту Ярослава Могучих стала найкращою у кваліфікації стрибків у висоту з результатом 1,92 метра", - написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ірина Геращенко, яка з першої спроби взяла висоту 189 см і за добором відібралась у фінальні змагання.

Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2023 відбудеться у неділю, 27 серпня, в останній день турніру – початок о 21:00.

Доповнення

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті проходить 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

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