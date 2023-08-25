Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дві з чотирьох українок, Магучіх і Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту що проходить у Будапешті, передає УНН.
Деталі
На чемпіонаті світу з легкої атлетики дві українки подолали кваліфікацію стрибків у висоту серед жінок. Україну представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко.
"Надзвичайно гарна новина! Наша Ярослава Магучіх - у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики. Змагання зараз тривають у Будапешті. Вихованка нашого обласного коледжу спорту Ярослава Могучих стала найкращою у кваліфікації стрибків у висоту з результатом 1,92 метра", - написав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ірина Геращенко, яка з першої спроби взяла висоту 189 см і за добором відібралась у фінальні змагання.
Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2023 відбудеться у неділю, 27 серпня, в останній день турніру – початок о 21:00.
Доповнення
З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті проходить 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мессі став найтитулованішим гравцем в історії футболу