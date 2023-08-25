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Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Магучих и Геращенко вышли в финал чемпионата мира по легкой атлетике

Киев • УНН

 • 1443058 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Две из четырех украинок, Магучих и Геращенко, пробились в финал чемпионата мира-2023 по легкой атлетике в прыжках в высоту, который проходит в Будапеште, передает УНН.

Детали

На чемпионате мира по легкой атлетике две украинки преодолели квалификацию прыжков в высоту среди женщин. Украину представляли Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Юлия Чумаченко.

"Очень хорошая новость! Наша Ярослава Магучих - в финале чемпионата мира по легкой атлетике. Соревнования сейчас проходят в Будапеште. Воспитанница нашего областного колледжа спорта Ярослава Могучих стала лучшей в квалификации прыжков в высоту с результатом 1,92 метра", - написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ирина Геращенко, которая с первой попытки взяла высоту 189 см и по отбору отобралась в финальные соревнования.

Финал женских прыжков в высоту на ЧМ-2023 состоится в воскресенье, 27 августа, в последний день турнира – начало в 21:00.

Дополнение

С 19 по 27 августа в столице Венгрии – Будапеште проходит 19-й чемпионат мира по легкой атлетике 2023 года. 200 атлетов из более чем 200 стран разыграют 49 комплектов медалей.

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