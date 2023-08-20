Мессі став найтитулованішим гравцем в історії футболу

Команда Мессі у фіналі Кубка ліг обіграла "Нешвілл".

Основний час завершився внічию з рахунком 1:1. Автором голу «Інтера Маямі» був Мессі. Після призначення серії пенальті, в якій Мессі знову ж таки відзначився успішною реалізацією, його команда здобула перемогу – рахунок за пенальті 10:9.

Для 36-річного форварда цей трофей став 44-м у кар'єрі та першим у новому клубі. Він обійшов за цим показником бразильця Дані Алвеса, який мав 43 нагороди.

Додамо

Зі збірною Аргентини Мессі вигравав Чемпіонат світу, Кубок Америки, Олімпіаду, молодіжний чемпіонат світу і Фіналісиму. На його рахунку перемоги в Ла ліга (10 разів), Суперкубку Іспанії (8), Кубку Іспанії (7), Ліги чемпіонів (4) та інші перемоги.