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Мессі став найтитулованішим гравцем в історії футболу

Мессі став найтитулованішим гравцем в історії футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Нападник ФК "Інтер Маямі", аргентинець Ліонель Мессі завоював 44-й трофей у кар'єрі, і став найтитулованішим футболістом в історії, пише УНН.

Команда Мессі у фіналі Кубка ліг обіграла "Нешвілл".

Основний час завершився внічию з рахунком 1:1. Автором голу «Інтера Маямі» був Мессі. Після призначення серії пенальті, в якій Мессі знову ж таки відзначився успішною реалізацією, його команда здобула перемогу – рахунок за пенальті 10:9.

Для 36-річного форварда цей трофей став 44-м у кар'єрі та першим у новому клубі. Він обійшов за цим показником бразильця Дані Алвеса, який мав 43 нагороди.

Додамо

Зі збірною Аргентини Мессі вигравав Чемпіонат світу, Кубок Америки, Олімпіаду, молодіжний чемпіонат світу і Фіналісиму. На його рахунку перемоги в Ла ліга (10 разів), Суперкубку Іспанії (8), Кубку Іспанії (7), Ліги чемпіонів (4) та інші перемоги.

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