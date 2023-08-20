Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападающий ФК "Интер Майами", аргентинец Лионель Месси завоевал 44-й трофей в карьере, и стал самым титулованным футболистом в истории, пишет УНН.
Команда Месси в финале Кубка лиг обыграла "Нэшвилл".
Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Автором гола «Интера Майами» был Месси. После назначения серии пенальти, в которой Месси опять же отметился успешной реализацией, его команда одержала победу – счет по пенальти 10:9.
Для 36-летнего форварда этот трофей стал 44-м в карьере и первым в новом клубе. Он обошел по этому показателю бразильца Дани Алвеса, который имел 43 награды.
Добавим
Со сборной Аргентины Месси выигрывал Чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодёжный чемпионат мира и Финалисиму. На его счету победы в Ла лига (10 раз), Суперкубке Испании (8), Кубке Испании (7), Лиги чемпионов (4) и другие победы.