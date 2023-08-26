Марина Бех-Романчук завоевала первую медаль чемпионате мира по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук завоевала «серебро» в тройном прыжке на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.
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«Есть первая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште (Венгрия). Серебро в тройном прыжке, показав свой лучший результат в этом сезоне 15.00 м, завоевала Марина Бех-Романчук», — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что опередить 28-летнюю Марину Бех-Романчук удалось лишь в последней попытке олимпийской чемпионке Юлимар Рохас из Венесуэлы, которая показала прыжок на 15.08 метров.
Для Марины Бех-Романчук это вторая в карьере медаль чемпионата мира, но первая именно в тройном прыжке. В 2019 году она стала серебряным призером в прыжках в длину.
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