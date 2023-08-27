Дюбуа будет оспаривать результат боя против Усика

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Британский тяжеловес Дэниел Дюбуа считает, что он был "обманут" рефери, который решил дать украинскому боксеру Александру Усику несколько минут на восстановление после удара. Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что это было неправильное решение, и заявил, что он будет требовать реванша с украинским чемпионом мира.

«Он попал ему в пояс. Это все, над чем он работал в лагере, работая над телом. Рефери сильно ошибся. Если это был удар ниже пояса, почему он не снял с него ни одного балла? Руководящий орган должен будет снова что-то сделать и назначить матч-реванш. Мы обжалуем то, что здесь происходит, и посмотрим, что будет дальше. Речь идет о законном ударе, который остановил его, ударе, над которым он работал», - сказал Уоррен.

Напомним

Усик остановил Дюбуа нокаутом в девятом раунде в польском Вроцлаве, сохранив свои пояса IBF, WBO, WBA и IBO в тяжелом весе. Победу он посвятил "Украине и ВСУ".

Поединок был приостановлен в пятом раунде из-за зафиксированного судьей удара Дюбуа украинцу ниже пояса. Взяв несколько минут на восстановление, Усик возобновил поединок и еще до конца раунда выполнил один из самых мощных ударов вечера с левой руки.

Выступая после боя, Дюбуа был возмущен. «Я не думаю, что это был удар ниже пояса, меня обманом лишили победы. Что я еще могу сказать? Меня обманули, но я должен прийти снова», - сказал Дюбуа в эфире TNT Sports Box Office.

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