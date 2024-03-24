Взрывы в оккупированном Севастополе, командующий ВС благодарит летчиков и моряков

Командование Воздушных Сил выражает благодарность летчикам и морякам за успешную работу. Об этом сообщил Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Небо и море одного цвета!

Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу!

Крым - НАШ!

Вместе - к победе!

- заявил Николай Олещук.

Напомним

По информации, 23 марта во временно оккупированном Севастополе были зафиксированы многочисленные взрывы.

В оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы