В оккупированном Севастополе прогремели многочисленные взрывы

Во временно оккупированном россиянами Севастополе раздаются взрывы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, местное население насчитало уже около 20 взрывов во временно оккупированном Севастополе.

По словам так называемого губернатора развожаева, ПВО уже сбили 10 ракет. Также зафиксированы разрушения и известно о пострадавших.

В оккупированном россиянами Севастополя в районе бухты были слышны взрывы и стрельба – Крым Реалии