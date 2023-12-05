В оккупированном россиянами Севастополя в районе бухты были слышны взрывы и стрельба – Крым Реалии
Несколько взрывов и очередей из автоматического оружия прогремели в районе бухты оккупированного россией Севастополя, при этом российские власти не дали никаких официальных комментариев и не объявили об учениях. Звуки доносились со стороны Казачьей бухты около 7:50 утра.
Николаевский собор в Кременце вернут заповеднику: суд подтвердил постановление
Верховный Суд подтвердил возвращение Свято-Николаевского собора в Кременце в Кременецко-Почаевский заповедник после окончания срока действия договора пользования с религиозной общиной.
Во Львове зажгли 14-метровую елку, подаренную местными жителями
Во Львове зажгли 14-метровую елку, подаренную жителями города, с 2018 огнями и противотанковым "ежиком" на верхушке вместо звезды.
Лукойл может продать свои активы в Болгарии, включая крупнейший НПЗ, из-за ограничений на импорт из России нефти
Лукойл намерен продать свой бизнес в Болгарии, включая крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод, после принятия болгарских законов, направленных на уменьшение энергетической зависимости от россии, которые Лукойл критикует как заполитизированные и вредные для своей деятельности. Болгария отрицает дискриминацию и стремится сохранить работу НПЗ, возможно, с новым стратегическим инвестором.
Генпрокурор Костин встретился с главой МИД Нидерландов
Генпрокурор Андрей Костин поблагодарил министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот за всестороннюю поддержку Нидерландов, которая имеет определяющее значение для борьбы Украины за справедливость.
Возможно повреждение ядерного топлива с выбросом радиации - Госатомрегулирования
Запорожская АЭС столкнулась с обесточиванием 2 декабря, что грозило рассеиванием тепла от ядерного топлива; аварийные мероприятия позволили восстановить только одну линию электропередач.
Все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получат собственное жилье - Зеленский
Президент Зеленский объявил, что Украина предоставит жилье всем лицам, которые получили звание Героя Украины с начала войны, почтив более 360 человек, включая семьи погибших героев. Он вручил первые сертификаты на квартиры 12 Героям и 9 семьям погибших.
Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.
Дмитрий Лубинец встретился с Дэвидом Фишером из Красного Креста, чтобы попросить помощи в проверке украинских детей, вывезенных в Беларусь или через беларусь в россию. И подчеркнул необходимость действий против нарушений со стороны россии.
Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщает, что энергетическая система остается сбалансированной, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки.
Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф
Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов обсудили создание специального трибунала по российской агрессии и потребности Украины в противовоздушной обороне, а также ожидаемое декабрьское заседание Европейского Совета по прогрессу европейской интеграции.