В оккупированном россиянами Севастополя в районе бухты были слышны взрывы и стрельба – Крым Реалии

Сегодня утром в центральной части Севастополя прогремело несколько громких звуков. По словам очевидцев они доносились со стороны входа в главную бухту Севастополя. По предположению кореспондентов Крым.Реалии это были выстрелы из автоматического оружия или пулемета, передаёт УНН.

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По словам журналиста издания, звуки похожие на взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий доносились около 7:50 утра, ориентировочно из района Казачьей бухты.

Как сообщает корреспондент Крым. Реалии, там неподалеку расположен полигон "Казачий" 810-й отдельной бригады морской пехоты рф.

Российские власти и военные данную ситуацию никак не прокомментировали. Отмети, что учения на это время не анонсировались, и тревога в городе не объявлялась.

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Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Оккупиционный российские власти объясняют что это якобы стрельба по "украинским беспилотникам", либо "работа ПВО", или же учения военных рф.

Отметим также, что на полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.