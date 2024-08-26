Взрывы в Кривом Роге: Вилкул сообщил о сбивании «шахеда»

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00 40 минут назад • 10846 просмотра

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В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля час назад • 35534 просмотра

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