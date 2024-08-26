Взрывы в Кривом Роге: Вилкул сообщил о сбивании «шахеда»
Киев • УНН
В Кривом Роге сбит еще один вражеский беспилотник. Также утром враг пытался атаковать энергетическую инфраструктуру Криворожья, вызвав пожары, но без жертв среди населения.
В Кривом Роге Днепропетровской области сбили еще один вражеский «шахед», сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Сбили еще один шахед. Предварительно - без последствий
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В свою очередь председатель ОВА Сергей Лысак сообщил, что во время утренней атаки враг пытался поразить энергетику области.
«Целился по инфраструктуре Криворожья. В городе и районе произошли пожары. Люди целы», - написал Сергей Лысак.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы.