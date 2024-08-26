Вибухи у Кривому Розі: Вілкул повідомив про збиття "шахеда"
Київ • УНН
У Кривому Розі збито ще один ворожий безпілотник. Також вранці ворог намагався атакувати енергетичну інфраструктуру Криворіжжя, спричинивши пожежі, але без жертв серед населення.
У Кривому Розі Дніпропетровської області збили ще один ворожий "шахед", повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
Збили ще один шахед. Попередньо – без наслідків
Доповнення
Своєю чергою голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що під час ранкової атаки ворог намагався уразити енергетику області.
"Цілив по інфраструктурі Криворіжжя. У місті та районі сталися пожежі. Люди цілі", - написав Сергій Лисак.
Раніше повідомлялось, що в Кривому Розі пролунали вибухи.