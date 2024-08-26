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У Кривому Розі чутно вибухи

У Кривому Розі чутно вибухи

Київ • УНН

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У Кривому Розі повідомляють про звуки вибухів. Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА в кількох регіонах України, у низці областей триває повітряна тривога.

У Кривому Розі Дніпропетровської області повідомляють, що чутно звуки вибухів, передає УНН із посиланням на "Суспільне".

Деталі

У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного". 

Раніше у Повітряних силах попереджали, про рух ударних БпЛА:

1. Кілька груп ударних БпЛА на Київщині, курсом на Білу Церкву.

2. БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курсом на схід.

3. Кілька груп БпЛА на півночі Черкащини.

4. "Шахед" на Полтавщині курсом на північний схід.

5. "Шахед" на півночі Херсонщини курсом на Кривий Ріг.

У низці областях досі триває повітряна тривога. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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