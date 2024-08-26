В Кривом Роге слышны взрывы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Переговоры о прекращении огня в Газе не принесли результатов

Переговоры о прекращении огня в Газе не принесли результатов

  •  119773 просмотра
ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

  •  128160 просмотра
Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

  •  125892 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  116660 просмотра
В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  118411 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  302653 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  285775 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  299794 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  308869 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  356597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

  •  65269 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  86823 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  102996 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  158426 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  101645 просмотра
Актуальное
В Кривом Роге слышны взрывы

В Кривом Роге слышны взрывы

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:16  •  14621 просмотра

Read in English

В Кривом Роге сообщают о звуках взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в нескольких регионах Украины, в ряде областей продолжается воздушная тревога.

В Кривом Роге Днепропетровской области сообщают, что слышны звуки взрывов, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Детали

В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного". 

Ранее в Воздушных силах предупреждали, о движении ударных БпЛА:

1. Несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, курсом на Белую Церковь.

2. БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на восток.

3. Несколько групп БпЛА на севере Черкасской области.

4. "Шахед" на Полтавщине курсом на северо-восток.

5. "Шахед" на севере Херсонщины курсом на Кривой Рог.

В ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога. 

Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки 26 августа 2024, 08:14 • 21879 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
  •  120654 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  147182 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  157948 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  144398 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  302653 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  108973 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  98411 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  83359 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  285775 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100251 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Популярные

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

В Черном море 4 вражеских корабля с 28 ракетами «Калибр»

  •  118411 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

Ким Чен Ын руководил испытанием беспилотников в КНДР

  •  116660 просмотра
Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

Сириец арестован за смертельную атаку в Золингене, подозревается связь с ИГ

  •  125892 просмотра
ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

ВС ВСУ сообщают об активности 11 российских Ту-95МС

  •  128160 просмотра
Переговоры о прекращении огня в Газе не принесли результатов

Переговоры о прекращении огня в Газе не принесли результатов

  •  119773 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  302653 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  285775 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  299794 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  308869 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  356597 просмотра

Война

На Ривненщине ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в ближайшее время - ОВА

На Ривненщине ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в ближайшее время - ОВА

  •  1057 просмотра
Из-за атаки рф на Киевскую область трое пострадавших, среди них младенец: показали последствия

Из-за атаки рф на Киевскую область трое пострадавших, среди них младенец: показали последствия

  •  1133 просмотра
После российских атак, в энергосистеме Украина-Молдова зафиксированы сбои в работе энергосистемы

После российских атак, в энергосистеме Украина-Молдова зафиксированы сбои в работе энергосистемы

  •  5280 просмотра
Атака рф на Ивано-Франковскую область: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, 3 раненых

Атака рф на Ивано-Франковскую область: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, 3 раненых

  •  5845 просмотра
Атака рф на пригород Запорожья: показали последствия

Атака рф на пригород Запорожья: показали последствия

  •  7170 просмотра

политика

ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

  •  12494 просмотра
Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

  •  13332 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  51626 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  55629 просмотра
Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

  •  85580 просмотра

Война

На Ривненщине ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в ближайшее время - ОВА

На Ривненщине ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться в ближайшее время - ОВА

  •  1057 просмотра
Из-за атаки рф на Киевскую область трое пострадавших, среди них младенец: показали последствия

Из-за атаки рф на Киевскую область трое пострадавших, среди них младенец: показали последствия

  •  1133 просмотра
После российских атак, в энергосистеме Украина-Молдова зафиксированы сбои в работе энергосистемы

После российских атак, в энергосистеме Украина-Молдова зафиксированы сбои в работе энергосистемы

  •  5280 просмотра
Атака рф на Ивано-Франковскую область: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, 3 раненых

Атака рф на Ивано-Франковскую область: зафиксировано попадание в инфраструктурный объект, 3 раненых

  •  5845 просмотра
Атака рф на пригород Запорожья: показали последствия

Атака рф на пригород Запорожья: показали последствия

  •  7170 просмотра

политика

ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

ГПСУ проводит проверку относительно пересечения границы Дмитруком

  •  12494 просмотра
Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

  •  13332 просмотра
Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»

  •  51626 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  55629 просмотра
Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

Ермак: Атаки рф на энергетику Украины дорого будут стоить россиянам

  •  85580 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  106882 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  108393 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  109408 просмотра

Экономика

Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

Графики почасовых отключений введены в Черкасской области

  •  13860 просмотра
Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

Украина увеличит импорт электроэнергии из-за ракетной атаки РФ

  •  14987 просмотра
15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

15 областей пострадали от массированной атаки рф, целью врага стала энергетика, есть повреждения в ряде регионов - Шмыгаль

  •  55629 просмотра
россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр

  •  24054 просмотра
Курс валют на 26 августа: доллар ослабился в цене

Курс валют на 26 августа: доллар ослабился в цене

  •  28355 просмотра

Киев

Киев подвергся массированной атаке рф: ПВО с ночи уничтожила около 15 дронов, поражено около 15 ракет, без разрушений

Киев подвергся массированной атаке рф: ПВО с ночи уничтожила около 15 дронов, поражено около 15 ракет, без разрушений

  •  9665 просмотра
Воздушные силы предупреждают о движении ударных БПЛА в нескольких регионах

Воздушные силы предупреждают о движении ударных БПЛА в нескольких регионах

  •  24223 просмотра
Жителей Броварской громады призвали запастись водой

Жителей Броварской громады призвали запастись водой

  •  14983 просмотра
В Киеве возобновлена работа оборудования водоснабжения на правом берегу

В Киеве возобновлена работа оборудования водоснабжения на правом берегу

  •  16175 просмотра
В Киеве разворачивают "пункты несокрушимости" на фоне экстренных отключений света

В Киеве разворачивают "пункты несокрушимости" на фоне экстренных отключений света

  •  22052 просмотра