В Кривом Роге слышны взрывы
Киев • УНН
В Кривом Роге сообщают о звуках взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в нескольких регионах Украины, в ряде областей продолжается воздушная тревога.
В Кривом Роге Днепропетровской области сообщают, что слышны звуки взрывов, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
Детали
В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного".
Ранее в Воздушных силах предупреждали, о движении ударных БпЛА:
1. Несколько групп ударных БпЛА на Киевщине, курсом на Белую Церковь.
2. БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на восток.
3. Несколько групп БпЛА на севере Черкасской области.
4. "Шахед" на Полтавщине курсом на северо-восток.
5. "Шахед" на севере Херсонщины курсом на Кривой Рог.
В ряде областей до сих пор продолжается воздушная тревога.
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