Взрывы в Киеве - это снежная гроза: синоптик объяснила рикисное явление

Поздно вечером 11 января звуки грома вызвали панику у киевлян, столицу накрыла непогода, началась гроза с громом и снегопад. Гром нетипичный для января и напоминает звуки взрывов. Редкое метеорологическое явление объяснила синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, передает УНН.

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Дорогие киевляне! Не волнуйтесь). Действительно, похоже, это была гроза. Зимой крайне редко, но бывает. Нас как раз проходит атмосферный фронт сообщила Диденко.

Диденко отметила, что воздух идет холодный, то есть, атмосфера заполняется холодным северным воздухом, который столкнулся с влажными потоками атмосферного фронта. Столкновение спровоцировало грозу.

Снежная гроза - это когда вместо дождевого ливня идет снег.

Снежная гроза - это довольно редкое явление и у нас случается примерно раз в десятилетие. Последняя снежная гроза в Украине наблюдалась в декабре 2014 года.

Наталка Диденко сообщила, что через часок-два фронт пойдет дальше, небо прояснит, а мороз окрепнет.

Также она посоветовала не связывать с природным явлением суеверия, приметы и "народные страшилки" и доверять только выясненным и проверенным фактам.

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