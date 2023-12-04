Метеорологическая зима в Киеве началась на десять дней раньше обычного - обсерватория

Метеорологическая зима в Киеве пришла на десять дней раньше средней многолетней даты, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила +11,4°С, что на 2,7°С выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении.

Детали

Нынешняя осень заняла второе место среди самых теплых с 1881 года в столице. Было зафиксировано 5 температурных рекордов и один рекорд по осадкам.

Все осенние месяцы были теплее, чем обычно особенно сентябрь, который имел наибольшее положительное отклонение - 3,9°С.

Отмечается, что холоднее всего календарной осени 2023 года в Киеве было 23 ноября, когда минимальная t⁰ под утро снизилась до 6,8 градуса мороза, а теплее всего - 24 сентября, когда максимальная t⁰ после полудня достигла +29,1°С. За сентябрь-ноябрь в Киеве выпало 172 мм осадков, что составляет 115 % климатической нормы.

Устойчивый переход среднесуточной t⁰ воздуха через 0°С в сторону понижения состоялся в Киеве 19 ноября, что свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице, которая пришла на десять дней раньше средней многолетней даты.

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