Вибухи у Києві – це снігова гроза: синоптикиня пояснила рідкісне явище

Пізно ввечері 11 січня звуки грому викликали паніку у киян, столицю накрила негода, почалася гроза з громом та снігопад. Грім нетиповий для січня і нагадує звуки вибухів. Рідкісне метеорологічне явище пояснила синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.

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Любі кияни! Не хвилюйтеся). Справді, схоже, це була гроза. Взимку вкрай рідко, але буває. Нас якраз проходить атмосферний фронт повідомила Діденко.

Діденко відзначила, що повітря суне холодне, тобто, атмосфера заповнюється холодним північним повітрям, яке зіткнулося із вологими потоками атмосферного фронту. Зіткнення спровокувало грозу.

Снігова гроза — це коли замість дощової зливи йде сніг.

Снігова гроза – це доволі рідкісне явище і в нас трапляється приблизно раз на десятиліття. Остання снігова гроза в Україні спостерігалася в грудні 2014 року.

Наталка Діденко повідомила, що за годинку-дві фронт піде далі, небо прояснить, а мороз зміцніє.

Також вона порадила не пов’язувати до природного явища забобони, прикмети й "народні страшилки" та довіряти лише зʼясованим і перевіреним фактам.

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