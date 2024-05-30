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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы раздаются в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 16:40  •  7076 просмотра

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В Харькове слышали взрывы, жителей призвали не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

В Харькове слышны взрывы. Жителей призывают не покидать укрытие до отбоя, передает УНН.

"В Харькове громко. Будьте осторожны!!!"- сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Информацию о взрывах подтвердили в полиции Харьковской области.

"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102", - говорится в сообщении. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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По словам главы Днепропетровской ОВА, под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская громады.

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Бил дронами-камикадзе и артиллерией: в течение дня враг два десятка раз атаковал Никопольщину

Призываем грузинских политиков воздержаться от подобных заявлений в адрес Украины: в МИД отреагировали на высказывания премьера Грузии

Министерство иностранных дел Украины осудило недружественные и искаженные заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о событиях в Украине. В ведомстве призвали грузинских политиков воздержаться от повторения российских заявлений об Украине.

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Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

Зеленский и Байден могут подписать двустороннее соглашение о безопасности перед саммитом мира в Швейцарии, символизирующее поддержку Киева на фоне напряженности в отношениях между двумя странами.

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Украина и США могут подписать соглашение о безопасности накануне Саммита мира - Financial Times

В Украине завтра не планируют отключать свет

По данным "Укрэнерго", стабилизационных отключений электроэнергии в Украине 31 мая не планируется, но если ситуация в энергосистеме изменится, будут объявлены меры по ограничению потребления.

Общество •   •  11593 просмотра
В Украине завтра не планируют отключать свет

С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

По данным британского правительства, с начала войны в Украине было убито или ранено более 465 000 российских солдат.

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С начала войны в Украине погибли или получили ранения более 465 тыс. российских военных - правительство Британии

БЭБ сообщило о разоблачении таможенников, которые способствовали "серому" экспорту в Одесской области

Установлено, что должностные лица таможенных постов Одесской таможни на основании документов, содержавших ложные сведения, выдали компании-экспортеру сертификаты о происхождении сельскохозяйственной продукции.

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