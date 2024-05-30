Вибухи лунають у Харкові
Київ • УНН
У Харкові чули вибухи, жителів закликали не залишати укриття до закінчення повітряної тривоги.
У Харкові чути вибухи. Жителів закликають не залишати укриття до відбою, передає УНН.
"У Харкові гучно. Будьте обережні!!!" - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Інформацію про вибухи підтвердили у поліції Харківської області.
"У Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йдеться у повідомленні.