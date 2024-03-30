Взрыв в многоэтажке в Белой Церкви: четыре человека пострадали, среди них - ребенок

Из-за взрыва в многоэтажке в Белой Церкви Киевской области погиб 1 человек, 4 человека пострадали. Сейчас проводится эвакуация людей. Все пострадавшие будут расселены в местном отеле. Это ориентировочно 50 человек. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, передает УНН.

"В результате взрыва в многоэтажке в г. Белая Церковь Киевской области погиб 1 человек, 4 человека пострадали. Один из пострадавших - ребенок госпитализирован в Белоцерковскую городскую детскую больницу. Сейчас все оперативные службы, в частности, спасатели, полиция, медики работают на месте. Людям оказывается вся необходимая помощь", - сообщил Кравченко.

Он отметил, что по информации ГСЧС, взрыв неустановленного предмета произошел в 5-этажном жилом доме. В результате взрыва произошел пожар, в одном из подъездов разрушены железобетонные перекрытия между тремя этажами.

"Пожар ликвидирован. Продолжаются работы по разбору конструкций. На месте организован оперативный штаб. Сейчас проводится эвакуация людей. Все пострадавшие будут расселены в местном отеле. Это ориентировочно 50 человек", - написал Кравченко.

По его словам, пострадавшим жителям дома также будет оказана финансовая помощь.

"Ситуацию держу на личном контроле", - отметил начальник КОВА.

Дополнение

Сегодня в 14:56 поступило сообщение, что в городе Белая Церковь, на пер. Грузинском, в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета.