По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги на Днепропетровщине взрыв прогремел за пределами Кривого Рога, сообщил в среду председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

"Предварительно, взрыв за пределами города. Последствия устанавливаются", - - написал Вилкул в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв на фоне предупреждений об угрозе применения врагом баллистических ракет из Крыма.