У Кривому Розі пролунав вибух на тлі загрози застосування ворогом балістики
Київ • УНН
У Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух на тлі попереджень про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з Криму.
Вибух пролунав сьогодні у Кривому Розі Дніпропетровської області .Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики, повідомляє УНН.
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Як пише "Суспільне", у Кривому Розі пролунав вибух. Раніше ПС ЗСУ у Telegram попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Також закликали жителів міста перебувати в укриттях.
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