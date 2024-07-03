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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59157 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Атака рф на Дніпро: відомо про 3 загиблих, 18 поранених, у тому числі дитину

Київ • УНН

 • 18867 перегляди

Три людини загинули і 18 отримали поранення, в тому числі 14-річна дівчинка, в результаті ракетних і безпілотних ударів рф по Дніпру, що спричинили пожежі і руйнування.

Атака рф на Дніпро: відомо про 3 загиблих, 18 поранених, у тому числі дитину

Три людини загинули і 18 отримали поранення, у тому числі 14-річна дівчинка, в результаті ракетно-дронової атаки російських військ на Дніпро, що спричинила пожежі і руйнування, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка

- написав Лисак у Telegram.

З його слів, сталося кілька пожеж, є руйнування.

Інформацію уточнюють.

Атака рф на Дніпро: Філатов повідомив, що є загиблі 03.07.24, 10:56 • 24268 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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