Атака рф на Дніпро: відомо про 3 загиблих, 18 поранених, у тому числі дитину
Київ • УНН
Три людини загинули і 18 отримали поранення, в тому числі 14-річна дівчинка, в результаті ракетних і безпілотних ударів рф по Дніпру, що спричинили пожежі і руйнування.
Три людини загинули і 18 отримали поранення, у тому числі 14-річна дівчинка, в результаті ракетно-дронової атаки російських військ на Дніпро, що спричинила пожежі і руйнування, повідомив у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Ворог продовжує підступні атаки. По Дніпру спрямував ракети і ударні БпЛА. На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка
З його слів, сталося кілька пожеж, є руйнування.
Інформацію уточнюють.
Атака рф на Дніпро: Філатов повідомив, що є загиблі 03.07.24, 10:56 • 24268 переглядiв