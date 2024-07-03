Атака рф на Днепр: известно о 3 погибших, 18 раненых, в том числе ребенке
Киев • УНН
Три человека погибли и 18 получили ранения, в том числе 14-летняя девочка, в результате ракетных и беспилотных ударов рф по Днепру, повлекших пожары и разрушения.
Три человека погибли и 18 получили ранения, в том числе 14-летняя девочка, в результате ракетно-дроновой атаки российских войск на Днепр, повлекшей пожары и разрушения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Враг продолжает коварные атаки. По Днепру направил ракеты и ударные БпЛА. К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших. Среди них - 14-летняя девочка
По его словам, произошло несколько пожаров, есть разрушения.
Информация уточняется.
Атака рф на Днепр: Филатов сообщил, что есть погибшие3 июля 2024, 07:56 • 18265 просмотров