Атака рф на Днепр: известно о 3 погибших, 18 раненых, в том числе ребенке

Три человека погибли и 18 получили ранения, в том числе 14-летняя девочка, в результате ракетно-дроновой атаки российских войск на Днепр, повлекшей пожары и разрушения, сообщил в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Враг продолжает коварные атаки. По Днепру направил ракеты и ударные БпЛА. К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших. Среди них - 14-летняя девочка - написал Лысак в Telegram.

По его словам, произошло несколько пожаров, есть разрушения.

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