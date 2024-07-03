Взрыв прогремел сегодня в Кривом Роге Днепропетровской области, перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики, сообщает УНН.

Детали

Как пишет "Суспільне", в Кривом Роге прогремел взрыв. Ранее ПС ВСУ в Telegram предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Также призвали жителей города находиться в укрытиях.

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