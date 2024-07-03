Вибух у Кривому Розі, попередньо, пролунав за межами міста - Вілкул
Київ • УНН
За межами Кривого Рогу Дніпропетровської області під час тривоги стався вибух, наслідки якого оцінюються.
За попередньою інформацією, сьогодні під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині вибух пролунав за межами Кривого Рогу, повідомив у середу голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
"Попередньо, вибух за межами міста. Наслідки встановлюються", - - написав Вілкул у Telegram.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух на тлі попереджень про загрозу застосування ворогом балістичних ракет з Криму.