Взрыв в Харькове: под завалами нашли погибшего
В результате атаки РФ в Шевченковском районе Харькова под завалами найдено тело одного погибшего человека. Также повреждены 3 автомобиля и загорелись 4 гаража.
Под завалами в Харькове нашли тело погибшего человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело одного погибшего человека
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что сейчас уточняют, "есть ли еще люди под завалами".
Один человек погиб в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова. Сейчас уточняем, есть ли еще люди под завалами
Кроме того, по его словам, в Шевченковском районе повреждены 3 автомобиля, загорелись гаражи.
По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС сейчас ликвидируют пожары
Ранее
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в Шевченковском районе города после вражеской атаки. Однако впоследствии упоминание об ударе РФ исчезло. Известно о двух пострадавших.