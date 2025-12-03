Взрыв в Харькове: под завалами нашли погибшего

$42.330.01
49.180.13
ukenru
13:22 • 2398 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
12:41 • 5870 просмотра
Заимствования ЕС и "репарационный кредит": Еврокомиссия представила юридические предложения для финансирования Украины
11:38 • 10642 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 14930 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 18784 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 26624 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 34449 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 28942 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 38954 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75642 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
91%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 29864 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 35619 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 23632 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 8206 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 13150 просмотра
публикации
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 13224 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 35704 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 43224 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 52421 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 50458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Соединённые Штаты
Брюссель
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 54945 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 57158 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 112284 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 86111 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 101876 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дія (сервис)
FAB-500

Взрыв в Харькове: под завалами нашли погибшего

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

В результате атаки РФ в Шевченковском районе Харькова под завалами найдено тело одного погибшего человека. Также повреждены 3 автомобиля и загорелись 4 гаража.

Взрыв в Харькове: под завалами нашли погибшего

Под завалами в Харькове нашли тело погибшего человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело одного погибшего человека 

- сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что сейчас уточняют, "есть ли еще люди под завалами".

Один человек погиб в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова. Сейчас уточняем, есть ли еще люди под завалами 

- сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, в Шевченковском районе повреждены 3 автомобиля, загорелись гаражи.

По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС сейчас ликвидируют пожары 

- добавил Синегубов.

Ранее

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в Шевченковском районе города после вражеской атаки. Однако впоследствии упоминание об ударе РФ исчезло. Известно о двух пострадавших.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков