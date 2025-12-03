Взрыв в Харькове: под завалами нашли погибшего

Под завалами в Харькове нашли тело погибшего человека. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Под завалами на месте взрыва в Шевченковском районе найдено тело одного погибшего человека - сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что сейчас уточняют, "есть ли еще люди под завалами".

Один человек погиб в результате взрыва в Шевченковском районе Харькова. Сейчас уточняем, есть ли еще люди под завалами - сообщил Синегубов.

Кроме того, по его словам, в Шевченковском районе повреждены 3 автомобиля, загорелись гаражи.

По предварительным данным, повреждены 3 автомобиля. Также произошло возгорание 4 гаражей. Подразделения ГСЧС сейчас ликвидируют пожары - добавил Синегубов.

Ранее

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в Шевченковском районе города после вражеской атаки. Однако впоследствии упоминание об ударе РФ исчезло. Известно о двух пострадавших.