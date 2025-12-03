Вибух у Харкові: під завалами знайшли загиблого
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у Шевченківському районі Харкова під завалами знайдено тіло однієї загиблої людини. Також пошкоджено 3 автомобілі та загорілися 4 гаражі.
Під завалами у Харкові знайшли тіло загиблої людини. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі знайдено тіло однієї загиблої людини
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що зараз уточнюють, чи "є ще люди під завалами".
Одна людина загинула внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова. Наразі уточнюємо, чи є ще люди під завалами
Крім того, за його словами, у Шевченківському районі пошкоджено 3 автомобілі, загорілись гаражі.
За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі
Раніше
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста після ворожої атаки. Проте згодом згадка про удар рф зникла. Відомо про двох постраждалих.