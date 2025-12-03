$42.330.01
Вибух у Харкові: під завалами знайшли загиблого

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Внаслідок атаки рф у Шевченківському районі Харкова під завалами знайдено тіло однієї загиблої людини. Також пошкоджено 3 автомобілі та загорілися 4 гаражі.

Вибух у Харкові: під завалами знайшли загиблого

Під завалами у Харкові знайшли тіло загиблої людини. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі знайдено тіло однієї загиблої людини 

- повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що зараз уточнюють, чи "є ще люди під завалами".

Одна людина загинула внаслідок вибуху в Шевченківському районі Харкова. Наразі уточнюємо, чи є ще люди під завалами 

- повідомив Синєгубов.

Крім того, за його словами, у Шевченківському районі пошкоджено 3 автомобілі, загорілись гаражі.

За попередніми даними, пошкоджено 3 автомобілі. Також сталося займання 4 гаражів. Підрозділи ДСНС наразі ліквідують пожежі 

- додав Синєгубов.

Раніше

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух у Шевченківському районі міста після ворожої атаки. Проте згодом згадка про удар рф зникла. Відомо про двох постраждалих.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків