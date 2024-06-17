Боеприпасы взорвались на военном полигоне Либава в Чешской Республике, есть пострадавшие, и военная полиция расследует инцидент, сообщили в армии Чехии в понедельник в X, пишет УНН.

Детали

"Мы имеем дело с серьезным ЧП на военном полигоне Либава, где взорвались неопределенные боеприпасы. К сожалению, на месте происшествия есть пострадавшие. Стараемся оказать помощь как можно быстрее, привлекается спасательный вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", - сообщили в армии Чехии.

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