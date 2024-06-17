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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7362 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Вибух стався на військовому полігоні у Чехії, є постраждалі

Київ • УНН

 • 13435 перегляди

Невідомі боєприпаси вибухнули на військовому полігоні Лібава в Чеській Республіці, спричинивши жертви, і військова поліція розслідує цей серйозний інцидент.

Вибух стався на військовому полігоні у Чехії, є постраждалі

Боєприпаси вибухнули на військовому полігоні Лібава в Чеській Республіці, є постраждалі, і військова поліція розслідує інцидент, повідомили в армії Чехії у понеділок у X, пише УНН.

Деталі

"Ми маємо справу з серйозною НП на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, залучається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція", - повідомили в армії Чехії.

Поліція Чехії переведена у підвищену готовність через терористичну загрозу09.06.24, 06:51 • 67972 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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