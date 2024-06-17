Вибух стався на військовому полігоні у Чехії, є постраждалі
Київ • УНН
Невідомі боєприпаси вибухнули на військовому полігоні Лібава в Чеській Республіці, спричинивши жертви, і військова поліція розслідує цей серйозний інцидент.
Боєприпаси вибухнули на військовому полігоні Лібава в Чеській Республіці, є постраждалі, і військова поліція розслідує інцидент, повідомили в армії Чехії у понеділок у X, пише УНН.
Деталі
"Ми маємо справу з серйозною НП на військовому полігоні Лібава, де вибухнули невизначені боєприпаси. На жаль, на місці події є постраждалі. Намагаємося надати допомогу якомога швидше, залучається рятувальний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція", - повідомили в армії Чехії.
Поліція Чехії переведена у підвищену готовність через терористичну загрозу09.06.24, 06:51 • 67972 перегляди