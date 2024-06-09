Поліція Чехії переведена у підвищену готовність через терористичну загрозу
Київ • УНН
Чеська поліція ввела підвищені заходи безпеки в громадських місцях в якості превентивного заходу у зв'язку з інформацією про можливий теракт, хоча ніякої конкретної загрози виявлено не було.
Поліція Чехії посилила заходи безпеки в громадських місцях через інформацію про можливий теракт, повідомив портал Idnes, передає УНН.
Деталі
Перший віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив проведення "профілактичних заходів безпеки". Він зазначив, що інформації щодо конкретної загрози немає.
Заходи безпеки посилені на вокзалах, у громадському транспорті та торгових центрах. Співробітникам правоохоронних органів доручили уважно стежити за підозрілими особами.
Для жителів Чехії, однак, підвищеного ризику немає, поліція не має інформації про безпосередню загрозу
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