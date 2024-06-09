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Поліція Чехії переведена у підвищену готовність через терористичну загрозу

Поліція Чехії переведена у підвищену готовність через терористичну загрозу

Київ • УНН

 • 67968 перегляди

Чеська поліція ввела підвищені заходи безпеки в громадських місцях в якості превентивного заходу у зв'язку з інформацією про можливий теракт, хоча ніякої конкретної загрози виявлено не було.

Поліція Чехії посилила заходи безпеки в громадських місцях через інформацію про можливий теракт, повідомив портал Idnes, передає УНН.

Деталі

Перший віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив проведення "профілактичних заходів безпеки". Він зазначив, що інформації щодо конкретної загрози немає.

Заходи безпеки посилені на вокзалах, у громадському транспорті та торгових центрах. Співробітникам правоохоронних органів доручили уважно стежити за підозрілими особами.

Для жителів Чехії, однак, підвищеного ризику немає, поліція не має інформації про безпосередню загрозу

сказав Ракушан.

Чехія підготує 4 тисячі українських солдатів на своїй території09.06.24, 02:15 • 26200 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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