Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы
В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака
Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины
Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников
В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы
Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
Популярные
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
Зона ответственности патрульной полиции Винницкой области увеличится
Из-за плохого урожая морских водорослей их цена резко возросла
В работе Telegram произошел масштабный сбой
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленныхЭксклюзив
Публикации
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы
Чешская полиция ввела повышенные меры безопасности в общественных местах в качестве превентивной меры в связи с информацией о возможном теракте, хотя никакой конкретной угрозы обнаружено не было.
В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие
В Мексике в баре обрушился балкон, в результате чего 3 человека погибли и 19 получили ранения.
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль
Колумбия приостанавливает экспорт угля в Израиль до тех пор, пока не закончится конфликт в Секторе Газа и Израиль не выполнит постановления Международного суда, ссылаясь на продолжающийся "геноцид" со стороны израильского правительства.
9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака
Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века
Bloomberg: Россия достигла ограниченного прогресса на фоне нехватки оружия у Украины
Россия достигла ограниченного прогресса в Украине из-за нехватки оружия для Украины, несмотря на продолжающиеся бомбардировки городов и попытки открыть новые фронты.
Саудовская Аравия лишила Мекку доступа более 300 000 незарегистрированных паломников
Саудовская Аравия отказала в доступе в Мекку более чем 300 000 незарегистрированных паломников перед началом ежегодного хаджа.
В Одесской области взрывы-мониторинговые каналы
Взрывы были слышны в Одесской области Украины в ночь на 9 июня 2024 года из-за атаки крылатой ракетой, которая была перехвачена украинскими военно-воздушными силами.
Россияне строят фортификации в Крыму-АТЕШ
Российские военные строят укрепления вдоль побережья Черного моря во временно оккупированном Крыму, вероятно, создавая линию обороны, поскольку опасаются возможной высадки украинских войск на полуостров.
Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ
Министр обороны Австрии заявил, что Запад перешел красную черту, позволив Украине наносить удары по целям в России западным оружием.
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет
Кристоф де луар, генеральный директор правозащитной группы "Репортеры без границ", умер от рака в возрасте 53 лет.