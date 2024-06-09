Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за информации о возможном теракте, сообщил портал Idnes, передает УНН.

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Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан подтвердил проведение "профилактических мер безопасности". Он отметил, что информации относительно конкретной угрозы нет.

Меры безопасности усилены на вокзалах, в общественном транспорте и торговых центрах. Сотрудникам правоохранительных органов поручили внимательно следить за подозрительными лицами.

Для жителей Чехии, однако, повышенного риска нет, полиция не имеет информации о непосредственной угрозе сказал Ракушан.

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