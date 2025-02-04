Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Городские и областные власти пока информацию не комментировали.
В Сумах был слышен взрыв, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога.
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В Сумах и ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Местная и областная власть пока информацию о взрыве не комментировали.