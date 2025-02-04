Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

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Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
16:05 • 66081 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

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Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
15:48 • 77035 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
15:16 • 85968 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
15:03 • 87303 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 92066 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

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Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 95090 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 115951 просмотра

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Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 111128 просмотра

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Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 114073 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
3 февраля, 19:20 • 120930 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

Киев  •  УНН

 • 4221 просмотра

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В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Городские и областные власти пока информацию не комментировали.

В Сумах был слышен взрыв, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения, в областях где объявлена воздушная тревога.

Войска рф ударили "шахедом" по общине под Сумами: повреждены жилые дома02.02.25, 02:50 • 31589 просмотров

В Сумах и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Местная и областная власть пока информацию о взрыве не комментировали.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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