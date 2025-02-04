Вибух пролунав у Сумах на тлі балістичної загрози
Київ • УНН
У Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги. Міська та обласна влада наразі інформацію не коментували.
У Сумах було чути вибух, передає УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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У Сумах та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Місцева та обласна влада наразі інформацію про вибух не коментували.