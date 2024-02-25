Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Предоставят ли Украине ATACMS с дальностью на 300 км: президент настроен положительно

Президент Зеленский заявил, что он оптимистично настроен относительно недавних ответов партнеров о предоставлении Украине ракет большей дальности ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.