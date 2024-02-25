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Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Взрыв прогремел в Полтаве - СМИ

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 17:16  •  8378 просмотра

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Взрыв прогремел в Полтаве после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога. Ранее в Воздушных силах предупредили угрозу применения баллистических ракет.

В Полтаве был слышен звук взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

В Полтавской области была объявлена воздушная тревога. Пока ни городские, ни областные власти информацию о взрыве не комментировали.

Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ25 февраля 2024, 16:13 • 14573 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Президент Зеленский подчеркнул, что он надеется, что вопрос блокирования Польшей украинского экспорта будет решен, и что Украина будет защищать свой бизнес.

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Агенты рф готовили поражение системы Patriot, их задержали во время подготовки дронов к ударам - Малыш

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