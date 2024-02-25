Вибух пролунав у Полтаві - ЗМІ
Київ • УНН
Вибух пролунав у Полтаві після того, як у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Раніше у Повітряних силах попередили загрозу застосування балістичних ракет.
У Полтаві було чутно звук вибуху, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раінше у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
У Поолтавській області було оголошено повітряну тривогу. Наразі ні міська, ні обласна влада інформацію про вибух не коментувала.
Вибухи пролунали в Кропивницькому - ЗМІ25.02.24, 18:13 • 30736 переглядiв