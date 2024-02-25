Вибухи пролунали в Кропивницькому - ЗМІ
Київ • УНН
У Кропивницькому пролунали вибухи після того, як Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичної зброї в районах, що перебувають у стані повітряної тривоги, в тому числі у Кропивницькому.
У Кропивницькому чутно звуки вибухів, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах раніше повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. А також про загрозу для Кривого Рогу та Кропивницького.
Наразі ні міська, ін обласна влада не коментували інформацію про вибухи.