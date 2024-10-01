Взрыв прогремел в Одессе после предупреждения о скоростной цели
Киев • УНН
В Одесской области произошел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели в направлении региона. Глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях, в ряде областей объявлена воздушная тревога.
В Одесской области произошел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели в направлении региона, сообщает УНН.
В Одессе был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.
Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении региона.
"Скоростная в Одесской области!", - говорилось в сообщении в Telegram.
Позже предупредили об угрозе применения баллистики с юга.
В ряде областей объявлена воздушная тревога.
В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о разведывательном БПЛА1 октября 2024, 09:07 • 7223 просмотра