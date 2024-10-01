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Взрыв прогремел в Одессе после предупреждения о скоростной цели

Взрыв прогремел в Одессе после предупреждения о скоростной цели

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 09:31  •  6004 просмотра

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В Одесской области произошел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели в направлении региона. Глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

В Одесской области произошел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели в направлении региона, сообщает УНН.

В Одессе был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.

Председатель ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях. 

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении региона.

"Скоростная в Одесской области!", - говорилось в сообщении в Telegram.

Позже предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

В ряде областей объявлена воздушная тревога. 

В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о разведывательном БПЛА1 октября 2024, 09:07 • 7223 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаУНН-Одесса