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Вибух пролунав у Одесі після попередження про швидкісну ціль

Вибух пролунав у Одесі після попередження про швидкісну ціль

Київ • УНН

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На Одещині стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль у напрямку регіону. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях, в низці областей оголошено повітряну тривогу.

На Одещині стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль у напрямку регіону, повідомляє УНН.

В Одесі було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителей залишатись в укриттях. 

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку регіону.

"Швидкісна на Одещині!",- йшлось у повідомленні у Telegram.

Пізніше попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

В низці областей оголошена повітряна тривога. 

В Одесі пролунав вибух після попередження про розвідувальний БПЛА01.10.24, 12:07 • 13385 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса

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