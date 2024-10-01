Вибух пролунав у Одесі після попередження про швидкісну ціль
Київ • УНН
На Одещині стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль у напрямку регіону. Голова ОВА закликав жителів залишатися в укриттях, в низці областей оголошено повітряну тривогу.
На Одещині стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль у напрямку регіону, повідомляє УНН.
В Одесі було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителей залишатись в укриттях.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку регіону.
"Швидкісна на Одещині!",- йшлось у повідомленні у Telegram.
Пізніше попередили про загрозу застосування балістики з півдня.
В низці областей оголошена повітряна тривога.
В Одесі пролунав вибух після попередження про розвідувальний БПЛА01.10.24, 12:07 • 13385 переглядiв