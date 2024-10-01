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В Одесі пролунав вибух після попередження про розвідувальний БПЛА

В Одесі пролунав вибух після попередження про розвідувальний БПЛА

Київ • УНН

 • 13385 перегляди

У місті Одеса стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про розвідувальний дрон у напрямку міста. Мер Геннадій Труханов підтвердив вибух і повідомив, що працюють захисники міста.

Звук вибуху чули в Одесі після попередження Повітряних сил ЗСУ про розвідувальний дрон у напрямку міста, повідомляє УНН.

Деталі

В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Вибух підтвердив мер Геннадій Труханов.  "В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - написав Труханов у Telegram.

Раніше  Повітряні сили ЗСУ попереджали про розвідувальний дрон у напрямку міста.

 "Розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси", - йшлось у повідомленні у  Telegram.

Вибухи пролунали у Запоріжжі та області: що відомо 01.10.24, 11:53 • 13369 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
chorne-moreЧорне море
ukrainaУкраїна
odesaОдеса

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