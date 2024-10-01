В Одесі пролунав вибух після попередження про розвідувальний БПЛА
Київ • УНН
У місті Одеса стався вибух після попередження Повітряних сил ЗСУ про розвідувальний дрон у напрямку міста. Мер Геннадій Труханов підтвердив вибух і повідомив, що працюють захисники міста.
Звук вибуху чули в Одесі після попередження Повітряних сил ЗСУ про розвідувальний дрон у напрямку міста, повідомляє УНН.
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В Одесі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Вибух підтвердив мер Геннадій Труханов. "В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - написав Труханов у Telegram.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про розвідувальний дрон у напрямку міста.
"Розвідувальний БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одеси", - йшлось у повідомленні у Telegram.
Вибухи пролунали у Запоріжжі та області: що відомо 01.10.24, 11:53 • 13369 переглядiв