Вибухи пролунали у Запоріжжі та області: що відомо
Київ • УНН
У Запорізькій області прогриміли вибухи, про що повідомили голова ОВА та секретар міської ради. Повітряні Сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб у напрямку Запоріжжя.
У Запорізькій області прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Вибухи у Запорізькій області
Про вибухи у Запоріжжі повідомила секретарь Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко.
"Вибух!", - написала вона у Telegram.
Пізніше повідомила про повторні вибухи у Запоріжжі.
Федоров підвердив повторні вибухи.
Додамо
Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо пуску КАБу на Запоріжжі. Пізніше попередили про повторний пуск КАБ у напрямку Запоріжжя.
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