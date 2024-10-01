Вибухи пролунали у Запоріжжі та області: що відомо

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У Запорізькій області прогриміли вибухи, про що повідомили голова ОВА та секретар міської ради. Повітряні Сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб у напрямку Запоріжжя.

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у Запорізькій області

- заявив Іван Федоров.

Про вибухи у Запоріжжі повідомила секретарь Запорізької міської ради та виконуюча обовʼязки міського голови Регіна Харченко.

"Вибух!", - написала вона у Telegram.

Пізніше повідомила про повторні вибухи у Запоріжжі.

Федоров підвердив повторні вибухи. 

Додамо

Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо пуску КАБу на Запоріжжі. Пізніше попередили про повторний пуск КАБ у напрямку Запоріжжя.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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