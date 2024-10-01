Взрывы прогремели в Запорожье и области: что известно

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области - заявил Иван Федоров.

О взрывах в Запорожье сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

"Взрыв!", - написала она в Telegram.

Позже сообщила о повторных взрывах в Запорожье.

Добавим

Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о пуске КАБа на Запорожье. Позже предупредили о повторном пуске КАБ в направлении Запорожья.

Количество желающих эвакуироваться из Запорожья не растет - ОВА