Взрывы прогремели в Запорожье и области: что известно
Киев • УНН
В Запорожской области прогремели взрывы, о чем сообщили председатель ОГА и секретарь городского совета. Воздушные Силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб в направлении Запорожья.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области
О взрывах в Запорожье сообщила секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.
"Взрыв!", - написала она в Telegram.
Позже сообщила о повторных взрывах в Запорожье.
Добавим
Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о пуске КАБа на Запорожье. Позже предупредили о повторном пуске КАБ в направлении Запорожья.
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