В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о разведывательном БПЛА
Киев • УНН
В городе Одесса произошел взрыв после предупреждения Воздушных сил ВСУ о разведывательном дроне в направлении города. Мэр Геннадий Труханов подтвердил взрыв и сообщил, что работают защитники города.
Звук взрыва слышали в Одессе после предупреждения Воздушных сил ВСУ о разведывательном дроне в направлении города, сообщает УНН.
Детали
В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Суспільного».
Взрыв подтвердил мэр Геннадий Труханов. «В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - написал Труханов в Telegram.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о разведывательном дроне в направлении города.
«Разведывательный БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы», - говорилось в сообщении в Telegram.
Взрывы прогремели в Запорожье и области: что известно1 октября 2024, 08:53 • 7918 просмотров