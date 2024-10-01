В Одессе прогремел взрыв после предупреждения о разведывательном БПЛА

Звук взрыва слышали в Одессе после предупреждения Воздушных сил ВСУ о разведывательном дроне в направлении города, сообщает УНН.

Детали

В Одессе прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Суспільного».

Взрыв подтвердил мэр Геннадий Труханов. «В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - написал Труханов в Telegram.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о разведывательном дроне в направлении города.

«Разведывательный БПЛА в акватории Черного моря в направлении Одессы», - говорилось в сообщении в Telegram.

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