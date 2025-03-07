Взрыв прогремел в Харькове: город снова под ударом агрессора
Киев • УНН
В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Продолжается массированная атака на Украину, зафиксирован взлет МиГ-31К и многочисленные ракеты в воздушном пространстве.
В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В Харькове взрыв. Будьте осторожны
Напомним
Продолжается массированная атака агрессора на Украину.
Воздушные Силы ВСУ проинформировали о взлете МиГ-31К и множестве ракет в воздушном пространстве
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