Вибух прогримів у Харкові: місто знову під ударом агресора
Київ • УНН
У Харкові стався вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Триває масована атака на Україну, зафіксовано зліт МіГ-31К та численні ракети в повітряному просторі.
У Харкові стався вибух. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові вибух. Будьте обережні
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Продовжується масована атака агресора на Україну.
Повітряні Сили ЗСУ поінформували про злет МіГ-31К і безліч ракет у повітряному просторі
Польща підняла військову авіацію через масовану атаку рф на Україну07.03.25, 06:31 • 102157 переглядiв