Вибух прогримів у Харкові: місто знову під ударом агресора

У Харкові стався вибух. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.

У Харкові вибух. Будьте обережні - йдеться в повідомленні.

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