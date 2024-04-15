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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв ночью был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре - ОВА

Взрыв ночью был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре - ОВА

Киев  •  УНН

15 апреля 2024, 05:23  •  1189 просмотра

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Российские войска атаковали Никопольский район с применением беспилотников и тяжелой артиллерии, повредив частный дом, но обошлось без жертв, а также нанесли удар по инфраструктуре - взрыв был в Днепровском районе.

В Днепропетровской области российские войска в ночь на 15 апреля атаковали Никопольский район с применением беспилотников и тяжелой артиллерии, также взрыв был в Днепровском районе, враг нанес удар по инфраструктуре, из-за атаки на Днепр накануне количество пострадавших возросло до 13, сообщил в понедельник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Вечером и ночью агрессор продолжал атаки на Никопольщину. По райцентру и Червоногригорьевской громаде ударил дронами. Мировскую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, изувечен частный дом. Жильцы невредимы, указал глава ОВА.

Взрыв прогремел и в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целы. Последствия уточняются

- сообщил Лысак.

В Днепре, по его словам, к врачам обратилась еще одна женщина, раненная из-за падения обломков ракеты накануне. "Таким образом, всего пострадавших в области - 13. Среди них один ребенок", - отметил Лысак.

Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек14 апреля 2024, 17:41 • 35717 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
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